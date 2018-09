Ospedale del mare, De Luca apre il pronto soccorso Il governatore sicuro: continua la svolta nella sanità, ora fuori dal commissariamento

di Pierluigi Melillo

Alle 8.17 è arrivato, a bordo di un’ambulanza, il primo paziente, immediatamente trasferito in emodinamica. Dopo mesi di polemiche, sabotaggi e ritardi, è entrato in funzione da questa mattina il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. “Una svolta storica”, ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che ha spiegato: “L'inaugurazione del Pronto Soccorso Attivo dell'Ospedale del Mare si inserisce in un momento storico perché coincide con il percorso di fuoriuscita della sanità campana dal commissariamento. Ma ora - ha aggiunto - non dobbiamo distrarci e continuare la svolta nella sanità campana”. Emozionato Ciro Verdoliva, commissario ad acta per la struttura che sarà punto di riferimento importante per tutta la zona est della città di Napoli. "Il peso della responsabilità per il compito che mi era stato affidato – ha commentato Verdoliva - è secondo solo alla soddisfazione di non aver tradito le fiducia di chi ha creduto in questa opera e nella squadra che ho avuto l'onore di coordinare. Con un pizzico di commozione, ora è il momento di lasciare questo gioiello nelle mani dell'Asl Napoli 1 Centro, alla quale toccherà il compito di proseguirne la valorizzazione nell'interesse della salute di tutti i cittadini".

Sull' apertura del Pronto soccorso dell’ospedale del Mare è intervenuto anche il presidente della Commissione regionale sanità Stefano Graziano del Partito democratico. “Si tratta – ha detto Graziano a margine della conferenza di De Luca nella sala giunta – di una tappa fondamentale del percorso di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale”. “E’ il coronamento di tre anni di lavoro – ha spiegato l’esponente dem - adesso dobbiamo rilanciare un’altra opera strategica come il Policlinico di Caserta su cui De Luca ha speso parole chiare”.