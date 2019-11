De Luca: "Reddito di cittadinanza dà stipendi ai camorristi" Il governatore: "Un'idiozia, una vergogna nazionale: dato a 100mila persone senza titolo"

Il reddito di cittadinanza ha favorito camorristi e delinquenti ed è un'idiozia. E' l'idea del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, divulgata oggi durante un convegno: "Un paese civile deve dare una mano alla povera gente. Per questo andava potenziato il reddito di inclusione, facendo un lavoro serio.

Quello che invece è stato fatto è qualcosa di cui ci si dovrebbe vergognare per anni e anni.

Invece di prendere 10 miliardi per dimezzare a tutti il costo del lavoro e creare migliaia di nuovi posti, si è creata questa IDIOZIA.

Il reddito di cittadinanza sta creando una devastazione sociale, sta dando, dalle nostre parti, lo stipendio alla manovalanza della camorra.

Dopo sei mesi, addirittura si è scoperto che 100mila persone non avevano titolo al contributo. Come recuperiamo i redditi di cittadinanza che queste persone hanno percepito indebitamente? Mandiamo l’esercito?

UNA VERGOGNA NAZIONALE"