Campania: nuovo bando per 640 posti di lavoro Per diplomati e laureati, nei centri per l'impiego della Regione

Nuovo bando nell'ambito dei 10mila posti di lavoro negli enti pubblici campani annunciati da De Luca. Dopo i primi 2200 per cui sono in corso le selezioni sul Burc è comparso il nuovo bando per 641 persone da assumere nei centri per l'impiego: 225 di categoria D e416 di categoria C e sono state ufficializzate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 73 del 5 Dicembre 2019 (si attende la pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale per dar via alle selezioni).

Concorso Centri Impiego Regione Campania - posti per laureati

Di seguito i posti per laureati:

145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego” (codice D-FPI), di cui 29 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie” (codice D-FSI), di cui 5 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

50 posti di “Funzionario Policy regionali - Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili” (codice D-FPD), di cui 10 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

5 posti di “Funzionario comunicazione ed informazione (codice D-FCI), di cui 1 riservato al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania.

Concorso Centri Impiego Regione Campania - posti per diplomati

316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego” (codice C-IPC), di cui 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST), di cui 20 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;