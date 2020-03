"De Luca fuori controllo", Forza Italia vuole il commissario Dopo l'appello del governatore a Conte, le opposizioni all'attacco

Le opposizioni incalzano il governo regionale. Con l'avanzare dei contagi e dei decessi anche in Campania arrivano posizioni di netta contrarietà e vari appelli alla Regione Campania. Dopo la lettera che il Goernatore De Luca ha inviato a Conte in giornata per lamentare il mancato arrivo delle strumentazioni necessarie a garantire l'assistenza nelle terapie intensive, dalle opposizioni arrivano una serie di attacchi.

Il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati: “De Luca autorizzi tamponi a tappeto”. “La posizione di De Luca è inaccettabile: prima rivendica autonomia con una raffica di ordinanze e sceriffate, poi -quando capisce che la sua gestione della sanità porta al disastro- se la prende con il governo nazionale. Risponda piuttosto dei propri errori. E spieghi perché si oppone ad una campagna di tamponi a tappeto e perché continua a negare l'autorizzazione ai laboratori privati che sono prontissimi a scendere in campo”

Zinzi chiede un commissario per l'emergenza. “Per una volta siamo d'accordo con il presidente De Luca: la situazione è fuori controllo. Il suo appello al Governo è un grido di aiuto, come tale va ascoltato e accolto. Ci sarà tempo per considerare le diverse responsabilità, questo invece è il momento dell’unità. Ecco perché tendiamo la mano al Presidente De Luca, nell’esclusivo interesse dei campani. Intanto il Governo nomini un Commissario straordinario per l'emergenza in Campania, subito" ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

Sulla stessa posizione Ermanno Russo vice presidente Forza Italia. “Questo governo ha tante colpe, tra cui quella di aver adottato in ritardo e con superficialità alcuni provvedimenti essenziali in materia di emergenza sanitaria, però non si può scaricare sull’Esecutivo nazionale l’intera crisi Coronavirus della Campania. Non è corretto farlo dopo aver esaltato in tutte le sedi la sanità campana, definendola una delle prime sanità d’Italia e dopo aver richiesto a gran voce, e ottenendola, l’uscita dal commissariamento. Delle due l’una: o non eravamo pronti già da prima ad affrontare un’emergenza in sanità o si è carenti oggi quando la pandemia avanza a gran ritmo verso sud”. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.

“Al di là di alcuni provvedimenti di ordine pubblico, che in parte sono anche condivisibili, cosa ha fatto sinora la Regione con le competenza che ha per far fronte alla fragilità delle strutture regionali? Senza voler sottovalutare l’appello a Conte del governatore De Luca, riteniamo necessario che la partita finisca su un binario diverso, più tecnico, dove un commissario ad acta, con esperienza e competenze specifiche valuti di volta in volta i provvedimenti da adottare per porre rimedio alle falle del sistema sanitario regionale”, conclude Russo.

Coronavirus, Beneduce (Fi): “Regione in ritardo. Serve commissario” “Nessuno si aspettava una emergenza sanitaria di questa portata ma se piuttosto che invocare l’esercito e combattere il virus a colpi di ordinanze la Regione avesse provveduto ad impegnarsi a fare più tamponi e a ricercare autonomamente i dispositivi per personale sanitario e cittadini oggi saremmo meno pessimisti del governatore De Luca e più fiduciosi sull’epilogo in Campania”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Ora non c’è più tempo. La posizione del presidente De Luca assomiglia molto ad una resa. Serve a questo punto una figura tecnica che dia seguito alle indicazioni del governo e rafforzi l’unità di crisi regionale in questi giorni difficili che ci aspettano, in Campania e al Sud”, conclude la consigliera azzurra.



