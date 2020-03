Vaccaro (M5S): De Luca smentito dai fatti sulle forniture Il senatore campano attacca il governatore

Il senatore campano del Movimento 5 Stelle, Sergio Vaccaro, attacca il governatore Vincenzo De Luca sulla polemica innescata sulla fornitura di dispositivi medici da parte della Protezione Civile.

“I dati diffusi poco fa dalla Protezione Civile in merito ai dispositivi inviati in Campania - afferma Vaccaro- parlano chiaro e tondo: sono circa un milione nel complesso. Si tratta della smentita più secca nei confronti del governatore De Luca, che ieri con un evitabile scaricabarile aveva subito innestato la polemica nei confronti del governo. Parliamo di 788.600 mila mascherine, 99 mila ffp2 e ffp3, 109 mila guanti in lattice, oltre 3 mila tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere e soprattutto 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva. Ora: invece di speculare, il presidente della regione Campania farebbe bene ad assumere un atteggiamento più costruttivo e collaborativo. Che, ribadiamo, è l'unico che può permettersi, visti i tagli indiscriminati perpetrati nell'ultimo quinquennio dalla sua stessa giunta alla sanità regionale. Ora è il momento di remare tutti dalla stessa parte, nel rispetto delle tante famiglie campane che stanno soffrendo".