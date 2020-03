D’Amelio: solidarietà e vicinanza a Fabio Giuliani La presidente del Consiglio Regionale della Campania interviene sulla “stesa” Ponticelli

La presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosetta D’Amelio ha voluto “esprimere a nome di tutto il Consiglio regionale della Campania forte solidarietà e vicinanza a Fabio Giuliani, referente di Libera Campania. Ciò che è accaduto stanotte a Ponticelli è molto grave, ma - ricorda D'Amelio - conosciamo Fabio e sappiamo bene che nessun atto intimidatorio fermerà la sua azione e il lavoro prezioso che l'associazione Libera svolge quotidianamente in Campania contro la camorra. In questi anni, infatti - sottolinea D'Amelio - il contributo dell'associazione Libera per redigere leggi regionali a favore delle vittime di camorra e per il riuso dei beni confiscati è stato molto importante, diventando un punto di riferimento per l'attività legislativa del Consiglio su queste materie".