Longobardi: In queste ore di crisi occorre massima trasparenza Il consigliere ha sollecitato l’Asl Napoli 2 nord per avere informazioni sul caso Pozzuoli

Alfonso Longobardi, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione bilancio ha affermato che a seguito delle sue “urgenti sollecitazioni, l'Asl Napoli 2 nord ha prontamente risposto chiarendo la situazione dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La notizia più importante è che è stato chiuso il pronto soccorso al servizio 118 (mentre resta aperto per gli accessi spontanei). Questa scelta scaturisce dalla necessità di limitare gli ingressi - spiega il consigliere - l'Asl precisa che sono stati effettuati 380 tamponi con 23 casi positivi riscontrati tra i dipendenti. Inoltre, così come assicura la direzione generale, verranno garantiti percorsi e protocolli separati per i sospetti casi di coronavirus così da non creare promiscuità. Sempre dalla nota ufficiale dell'azienda sanitaria si precisa che stanno valutando di istituire una commissione esterna per fare piena luce su quanto accaduto negli ultimi giorni. Occorre tenere la massima attenzione su una situazione complessa che non deve sfuggire di mano per evitare pericolosi focolai proprio in strutture come gli ospedali che vanno tenuti nella massima sicurezza e proteggendo medici, pazienti, operatori, personale sanitario. In queste giornate di grande emergenza occorre trasparenza da parte di chi opera in prima linea e per questo ringrazio il direttore generale dell'Asl Napoli 2 nord, dottore D'Amore, che ha chiarito per iscritto quali sono le attuali condizioni nel nosocomio flegreo. Rinnovo l'appello affinché siano forniti i dispositivi di protezione individuale ai medici, agli operatori, al personale sanitario così da garantire condizioni di lavoro sicure. Inoltre è assolutamente indispensabile che si tutelino pazienti e loro familiari”.