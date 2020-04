Figliolia: orgoglioso del comportamento dei puteolani Il Sindaco non ci sta a far passare la crescita di contagi a Pozzuoli come frutto dell'inciviltà

“L’aumento dei contagi da coronavirus a Pozzuoli è legato all’emergenza sanitaria che si è verificata nell'ospedale Santa Maria delle Grazie” dice in una diretta Facebook il sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia “e non è giusto dire che la colpa del'aumento è nel mancato rispetto delle regole da parte dei cittadini"

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, proprio ieri aveva invece bollato alcuni focolai come frutto di "comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini”. Tra i vari comuni il governatore aveva segnalato anche Pozzuoli evidenziando i 52 casi in città.

Fgiliolia però non ci sta a far passare la comunità puteolana come incivili e dunque in una diretta notturna ha sottolineato che "il presidente De Luca è preso dalla miriade di problemi della Campania e non ha avuto modo e tempo di conoscere quello che è accaduto nella città di Pozzuoli, nei Campi Flegrei e presso la struttura ospedaliera del Santa Maria delle Grazie. I nuovi contagi sono tutti legati alla filiera dell'emergenza sanitaria che si è verificata nell'ospedale. Ovviamente - ha aggiunto Figliolia - adesso siamo tutti impegnati, senza fare polemica, a superare questa fase critica cercando di mettere in sicurezza l'ospedale, medici, infermieri e Oss. Ovviamente c'è più di qualcosa che non ha funzionato e l'incontro ieri in conferenza dei servizi con i sindaci dei Campi Flegrei e il management dell'Asl ha determinato una serie di decisioni che da oggi sono cominciate ad essere esecutive. Questi sono i fatti, altre questioni non mi appartengono, da uomo delle istituzioni. Sono orgoglioso del comportamento dei miei concittadini, che ancora una volta ringrazio”.