Ruotolo: bloccare 'mutuo soccorso criminale' il senatore napoletano ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno

Il senatore napoletano Sandro Ruotolo denuncia il pericolo dell’intervento criminale in questa fase di crisi economica dettata dall’emergenza sanitaria. Ruotolo, insieme con i parlamentari De Petris, Valente, Nugnes ha indirizzato al ministero dell’interno un’interrogazione al ministro dell’interndo.

“Ho segnalato al Ministro dell'interno come in alcune realtà di Napoli e in ampie zone dei comuni dell'hinterland opererebbero sigle di neo associazioni, gruppi e pseudo comitati, che con il paravento, in questo caso di finto volontariato provvedono a far giungere presso abitazioni di povera gente, esposta al forte disagio socio-economico dovuto al Covid-19, spese, derrate alimentari, beni di prima necessità e in occasione della Pasqua anche uova di cioccolato e colombe - ha dichiarato Ruotolo -Un 'mutuo soccorso' interessato, amichevole e rivolto principalmente a famiglie che si reggono su lavoro 'non osservato' e quei piccoli imprenditori che sono stati costretti a sospendere le proprie attività. Tale situazione si fa molto pericolosa in alcuni quartieri di Napoli e della provincia di Napoli come Arzano, Caivano, Parco Verde, caratterizzate dalla presenza capillare di clan, gruppi criminali e 'note' famiglie, che, approfittando del momento difficile, tentano di riconquistare il consenso sociale da parte della popolazione mettendo in campo un propagandistico welfare criminale di prossimità. L’azione solidale criminale prosegue anche con l'abbassamento e in molti casi con la sospensione dei tassi sui prestiti usurai, l'erogazione di nuovi prestiti, lo stop della riscossione delle rate del racket e di tutte le simili imposizioni criminali - prosegue Ruotolo - la crisi socio-economica post Covid-19 determinerà forti rischi di infiltrazione e rafforzamento dei clan e delle organizzazioni criminali anche più informali nel tessuto sociale e produttivo a seguito soprattutto di una percezione collettiva diversa del fenomeno criminale. Ho chiesto al Ministro di aumentare l'attenzione e avviare un piano per prevenire e contrastare queste subdole attività capillari - evidenzia Ruotolo - con il pieno funzionamento dell'organismo interforze permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazioni nell'economia da parte della criminalità organizzata, garantendo l'inserimento in esso delle migliori specializzazioni delle forze di Polizia che lo compongono. Il riconoscimento della necessità della massima speditezza nella realizzazione degli aiuti all'economia - unica condizione perché essa sia efficace - garantendo che le troppo complesse procedure attualmente vigenti - sottolinea - siano sostituite da una semplificazione costituita da completa autocertificazione; tracciabilità e trasparenza sull'utilizzazione dei contributi; capillare monitoraggio attraverso l'organismo sopra ricordato e le altre specializzazioni delle forze di Polizia".