De Magistris contrario alla chiusura delle spiagge libere Comincia la lotta di classe in salsa balneare “Andare a mare non può essere questione di censo"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, continua la sua battaglia contro i provvedimenti degli altri poteri dello stato e rilancia una lotta di classe in salsa balneare. Sulla questione spiagge che sta montando in questi ultimi giorni, infatti, il primo cittadino partenopeo ha dichiarato di non condividere “l’idea di vietare le spiagge libere perché andare a mare non può essere una questione di censo impedendo a chi non ha i soldi di andare in spiaggia. È chiaro che bisognerà mettere delle regole ma mi sembra improbabile andare sulla spiaggia chiusi in gabbie di plexiglass in una sorta di effetto serra. Escluderei la presenza di turismo internazionale perché non ci sono le condizioni ma gli italiani potranno riscoprire la voglia di investire nel nostro Paese in termini turistici. Restare in Italia non è una costrizione perché è bellissima, riscopriamola”.