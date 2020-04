Coronavirus, Zaia: De Luca? Non grande servizio a sua Regione Il governatore del Veneto bacchetta il presidente della Campania

“Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa sull’emergenza coronavirus, in merito alle ultime dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiusura dei confini della propria regione. Di più, il governatore Zaia, in forza alla Lega, attacca FDe Luca sul numero dei tamponi effettuati in Campania. “Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati. Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto” ha concluso Zaia.

Intanto si attende l'esito della «cabina di regia» tra governo, regioni ed enti locali per tentare di accordarsi su una riapertura scaglionata nelle diverse «macroaree» del paese, individuate secondo la diffusione del contagio. Le fughe in avanti dei presidenti di regione mettono in discussione questo risultato. Al pressing di Lombardia e Veneto ha risposto il presidente della Campania De Luca pronto addirittura a chiudere i confini vietando l’ingresso ai cittadini di altre regioni che dovessero, «in maniera non responsabile e non coerente con la situazione epidemiologica», riaprire. In Campania dal 22 marzo è già in vigore l’obbligo di quarantena per chi entra in regione. Lo prevede una delle 33 ordinanze firmate da De Luca contro il virus.