Caldoro: Bisogna riaprire, non si può aspettare Il capo dell’opposizione in consiglio regionale su twitter lancia l’offesiva per la fase 2

Ricomincia a prendere quota la possibilità delle elezioni a luglio e ricominciano a mettersi i moto i candidati. Così il silenzio delle settimane scorse sta lasciando spazio a dichiarazioni sempre più serrate. Anche oggi il capo dell’opposizione in consiglio regionale e candidato in pectore del Centrodestra alla presidenza della Regione, Stefano Caldoro, in un tweet ha dichiarato che la chiusura non è la strada giusta per la Campania.

"Bisogna, in sicurezza, riaprire - ha scritto - per la manutenzione dei siti turistici e dei lidi, la cantieristica, come nel Lazio ed in Liguria, consentire la consegna del cibo a domicilio. Inizi la fase 2, non si può aspettare”.