De Magistris: dal 4 maggio si potrà ricominciare ad uscire Il sindaco è ottimista, trasporto pubblico da riorganizzare con distanze e mascherine

Il sindaco di Napoli è ottimista sulla situazione sanitaria in città e afferma che si possa cominciare ad uscire, mantenendo la distanza”.

"Se questi dati sanitari continuano ad essere discretamente buoni, il 4 maggio qualcosa bisogna ricominciare a fare - ha affermato il primo cittadino partenopeo - Secondo me dal 4 si potrà ricominciare ad uscire, con la distanza di sicurezza, le mascherine, e poi iniziare le attività di cantieri e quelle produttive. Io credo che per gli autobus si possa ricominciare solo con posti a sedere, ovviamente con mascherine. La metropolitana sarà ancora più complicato ma il fatto che siano chiuse scuole ed università, e che si lavori in smartworking, aiuta, non c'è il flusso di persone di prima. Noi vogliamo puntare molto sulle bici, che ci sono già e che dobbiamo aumentare, sulla pedonalità e sulle pedonalizzazioni".