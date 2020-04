DE LUCA LIVE: "Non accettiamo lezioni dal nord, anzi le diamo" "Siamo esempio. La smettano con dialettica idiota. Europa? Nessuno regala soldi"

IN AGGIORNAMENTO

De Luca interviene per fare il punto sulla situazione in Campania: “ Qualcuno ha aperto il dibattito in maniera del tutto sgangherata del nord contro il sud. Siamo nel pieno della Fase 2, nel pieno del chiacchierificio.



EUROPA E MES. Su Europa dibattito tra chi ritiene che si possa contrattare con Europa linea di credito importante e chi ritiene che l'Italia debba chiedere un centinaio di miliardi gratis. Credo sia perdita di tempo: soldi non ne regala e non ne regalerà nessuno. Quel che possiamo ottenere è linea di credito, diluita in molti anni, possibilmente a tasso 0.



BUROCRAZIA. C'è una realtà demenziale della palude burocratica del paese. Se Europa ci desse 500 miliardi domani a fondo perduto non saremmo in grado di spenderli in Italia. La situazione è questa. Una palude burocratica che si mangia il paese e nessuno è in grado di mettere mano a quello che è il nodo dello sviluppo del paese.



CHIUSURA CAMPANIA: Dibattito demenziale. Qualcuno ha trasformato mie dichiarazioni in contrasto nord – sud. La mia era semplicemente dialettica del contagio: ieri oltre 1000 contagi al nord. Qualcuno dice che dobbiamo convivere con virus: vero, ma contagio deve essere in dimensione marginale, quando hai oltre 1000 contagi al giorni non è che devi convivere, devi combattere. Dibattito nord – sud si deve fare ma non su idiozie.



SUD Questa abitudine nazionale di aprire polemiche quando si parla del sud deve finire. Qualcuno parla e vuol solo fare lezioni al sud: qualcuno deve capire che dal sud deve apprendere. Lo guardi dagli americani: il Cotugno è il primo ospedale al mondo per efficienza contro covid. Regione Campania è esempio contro covid.



ELEZIONI Data per le Regionali da fissare con ministero della Salute: se non c'è sicurezza non si va a votare. Se si vota a fine luglio noi non avremmo grandissimi problemi in Campania. Ma se non siamo in tranquillità impossibile votare a Settembre: 20 dovrebbero aprire scuole, per votare ci vogliono liste un mese prima, raccolta firme...impossibile. Realisticamente si dovrebbe parlare di ottobre...tenendo presente però che ci potrebbe essere una nuova ondata di Covid. Dunque, o a luglio, o in primvavera per il voto.



FASE 2: Vuol dire riaprire ovunque le attività normali degli ospedali. Fatto in tutte province ospedali appositi e reparti dedicati e oggi abbiamo una pressione molto minore. Un cittadino con infarto, ictus, politrauma deve ricevere cure necessarie. Dopo covid abbiamo compreso tutti quanti che gli ospedali sicuri sono in Campania, non in altre parti d'Italia, quindi non servono viaggi della speranza, spesso suggeriti da affaristi. Faremo tamponi per focolai che ancora rimangono e controlleremo case di cura per anziani, perché morte di centinaia di anziani è un delitto, una ignominia di cui dovremo vergognarci.

Valuteremo familiari dei positivi e personale sanitario da lunedì. Governo ha bandito gara per test sierologici, noi ci saremo, ed entro il 29 aprile ISS farà validazione test sierologici. Abbiamo fatto gara per mascherine con 16 aziende e distribuiremo gratuitamente ad ogni famiglia kit con due mascherine. Da maggio uso mascherine sarà obbligatorio.



MEDICINA TERRITORIALE: Porteremo fuori da Ospedali attività ambulatoriali, in collaborazione con i medici.



DATI: Ieri 3700 tamponi e 44 contagi, percentuali molto confortanti. Dato di Milano di ieri è di 1073 contagi. Avuto zone rosse con focolai ma governato bene e con rigore il problema.