Martusciello: De Luca vada in pensione L'europarlamentare di Forza Italia attacca il governatore sulla proposta di votare a luglio

Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, usa parole dure per attaccare il presidente della Regione Campania, Vicenzo De Luca che oggi, durante la consueta diretta Facebook del venerdì, ha rilanciato la sua proposta di votare a luglio.

"De Luca ci faccia capire - dice Martusciello - I pasticcieri, i proprietari dei bar, i ristoratori, i barbieri, i parrucchieri devono seguire meticolose prescrizioni per poter riaprire e lui vuole votare a luglio? Ma il rischio c’è solo per chi deve alzare una saracinesca? Ma non si vergogna di provare a vincere le elezioni in questo modo? È una presa in giro di tutti questi artigiani. La sola proposta di voler votare a luglio qualifica il personaggio. Ha ormai passato l’età della pensione, si ritiri e favorisca il ritorno del buon governo”.