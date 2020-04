Pozzuoli: da lunedì al via cantieri pubblici Il sindaco Filgliolia annuncia la riapertura dei lavori pubblici nella città flegrea

Pozzuoli prova a tornare alla normalità. Nella città flegrea per lunedì prossimo è prevista l’apertura di due cantieri edili per opere pubbliche.

Ad annunciarlo, il sindaco Vincenzo Figliolia, "Dal 27 aprile inizieranno i lavori per due importanti opere pubbliche della nostra città, relativi al completamento degli 80 alloggi a Monterusciello e all'adeguamento del mercato al dettaglio di via Fasano. Potranno iniziare grazie alle disposizioni contenute nei recenti provvedimenti nazionali e regionali per gli interventi urgenti e indifferibili e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza dettate dall'emergenza Covid".

Pozzuoli è tra i primi comuni in Campania ad usufruire della possibilità di riavviare i cantieri prima del 4 maggio. "È una notizia che deve farci guardare in modo positivo al futuro – ha concluso Figliolia - pur con tutte le cautele possibili".

Nel caso degli 80 alloggi, si tratta di una ripresa di lavori già iniziati; per il mercato al dettaglio di via Fasano, invece, è l'inizio dei lavori di adeguamento. I lavori dovranno seguire protocolli precisi sotto il controllo di un coordinatore: gli operai dovranno misurare la febbre con il termometro laser all'ingresso del cantiere, indossare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e mantenere la distanza interpersonale durante l'attività lavorativa e nelle pause.