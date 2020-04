Coronavirus, convocato consiglio regionale per il 29 Si svolgerà in videoconferenza

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà in videoconferenza il 29 aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,30 per la discussione sullo stato di emergenza epidemiologica Covid19. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul Portale del Consiglio Regionale della Campania.