Ciro Buonajuto diventa vicepresidente dell’ANCI nazionale Il sindaco di Ercolano si attesta al vertice dell’associazione dei sindaci italiani

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, dopo essere stato riconfermato alla guida del suo comune, al primo turno, nell’ultima tornata elettorale, è stato nominato vicepresidente dell’Anci nazionale.

“È per me motivo di orgoglio e allo stesso tempo di responsabilità - spiega in una nota Buonajuto -. Da sindaco conosco bene le difficoltà e le sfide che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare nell'interesse delle comunità che amministriamo e lungo questo solco continuerò il mio operato. Ringrazio il presidente Antonio De Caro per la fiducia accordatami, Italia Viva per avermi concesso questa opportunità, ma voglio ringraziare soprattutto i miei concittadini. Questa nuova sfida - aggiunge - premia soprattutto il lavoro fatto in questi anni per la città di Ercolano. Il mio impegno sarà ancora più forte".