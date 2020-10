De Magistris: Napoli è un termometro, il governo agisca Il sindaco: Alcune azioni le abbiamo messe in campo anche con un Comune che non ha un centesimo

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, definisce la sua città come “un termometro. In questi anni ha dimostrato di rinascere con il turismo, la cultura, l'economia circolare e quando colpisci l'economia circolare crei una povertà immediata, una desertificazione dove non arriva nemmeno la cassa integrazione. Oggi bisogna stare attenti e il Governo deve agire. Noi delle proposte le abbiamo fatte e alcune azioni le abbiamo messe in campo pur governando un Comune che non ha un centesimo. Ce la possiamo ancora fare ma bisogna comprendere che la si deve smettere con provvedimenti che arrivano un minuto prima per un minuto dopo e con un linguaggio istituzionale greve che entra come un proiettile nel cuore e nella testa della gente. Il Paese oggi ha bisogno di coesione istituzionale e sociale. Ho scritto al presidente del Consiglio non perché io abbia particolare necessità di assumermi responsabilità sanitarie ma proprio perché dobbiamo essere uniti ma per avere coesione ci devono credere tutti. Spero - ha concluso - di essere coinvolto''.