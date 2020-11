Italia Viva presenta esposto sul campo rom di Scampia IV denuncia"situazione di degrado ambientale, igienico-sanitario, urbanistico e pericolo”

Gli esponenti di Italia Viva Apostolos Paipas, presidente dell'Ottava Municipalità di NAPOLI (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), e Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di NAPOLI del partito, hanno presentato un esposto in merito alla "situazione di degrado ambientale, igienico-sanitario, urbanistico e pericolo per la pubblica e privata incolumità" rappresentato dal campo rom di via Cupa Perillo a Scampia. "L'area che ospita il campo rom di Scampia, ma più in generale l'area a nord di Napoli - spiegano - non posso diventare discariche a cielo aperto. Abbiamo presentato un nuovo esposto alle autorità competenti per una situazione di degrado ambientale, igienico-sanitario, urbanistico e per il rischio connesso alla salute di quanti abitano in quelle aree. È importante che si intervenga subito per tutelare la salute dei cittadini dell'intera municipalità, dell'intera area Nord di Napoli e delle stesse famiglie presenti nell'insediamento del campo rom, con tantissimi bambini esposti a continui rischi".

La richiesta è anche che "sia fissata una data certa per l'apertura delle rampe dell'asse mediano, chiuse da oltre 20 anni, che si definiscano tempi certi utili all'installazione di videosorveglianza dell'intera area, per contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti e che si disponga ad horas l'insediamento di un tavolo tecnico inter-istituzionale per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni messe in campo".