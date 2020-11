Cantalamessa: pericolo scarcerazione per Covid a Poggioreale Il deputato leghista attacca il governo: Nessuno indulto mascherato

Il deputato della Lega, Gianluca Cantalamessa pone l’attenzione sull’emergenza carceri evidenziando la difficile condizione della struttura circondariale di Poggioreale a Napoli.

"Ancora emergenza nelle carcere italiane a causa del Covid - ha affermato il deputato del Carroccio - Nella struttura di Poggioreale a Napoli sono esauriti gli spazi per le quarantene, si materializza il pericolo di scarcerazioni per i mafiosi. Quali sono le azioni che il governo ha intrapreso per scongiurare tale rischio? Avevamo sollecitato tempo fa anche il ministro Bonafede su questo tema. Nulla è stato fatto ed ora l'emergenza sanitaria colpisce indiscriminatamente l'esiguo e stremato personale della polizia penitenziaria. Come Lega non possiamo accettare "indulti mascherati". Presenterò interrogazione parlamentare per capire cosa il governo intende fare per evitare che altri mafiosi vengano scarcerati. Il Covid si sta rivelando una vera manna per le organizzazioni criminali e i loro affiliati in cella. Con questo governo e' a rischio sicurezza degli italiani".