Napoli, amministrative. Domani il confronto Dem on Line Partecipano il segretario Pd di Napoli Sarracino, Scotto (Mdp) e Palladino (IV)

Nuova iniziativa dei Dialoghi a Distanza organizzati da DemOnLine. Lunedì 7 dicembre a partire dalle ore 21.00, online sulla pagina Facebook di DemOnLine ( https://www.facebook.com/demonline.campania) l’incontro dal titolo: “Amministrative 2021: Napoli“. Oltre i promotori dell’iniziativa, Luigi Razzano e Cetti Capuano, partecipano Marco Sarracino, Segretario Metropolitano del PD di Napoli, On. Arturo Scotto MDP - Art.1, On. Giovanni Palladino Italia Viva. Nel corso della discussione verranno presentati, a cura di Domenico Giordano di Arcadia Communication, i sentiment ed i mood dei probabili candidati alle amministrative napoletane 2021, così come sono riportati da sondaggi apparsi sulla stampa.