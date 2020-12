Torre Annunziata: si dimette l’assessore al Bilancio In carica dal 2017, Emanuela Cirillo ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco Ascione.

Emanuela Cirillo ha dciso di dimettersi da assessore con delega al Bilancio del Comune di Torre Annunziata.

L’ormai ex-componente della giunta oplontina, in carica dal 2017, ha rimesso il proprio mandato nelle mani del sindaco Vincenzo Ascione.

“Ritengo che non sussistano più le condizioni di fiducia che sono alla base del conferimento dell'incarico - ha scritto Cirillo nella lettera di dimissioni indirizzata al primo cittadino - È dunque venuto a mancare uno dei principi indispensabili ai fini di poter esercitare le funzioni a me demandate".

Sulle dimissioni di Emanuela Cirillo è intervenuto anche il sindaco: ''Con grande dispiacere - ha affermato Ascione - prendo atto della decisione assunta dall'ex assessore Cirillo, che in questi anni ha svolto il suo incarico al servizio della città con impegno, determinazione e risolutezza. La sua passione per la politica, le indiscutibili doti umane e le competenze professionali, le hanno consentito di raggiungere traguardi importantissimi, soprattutto per ciò che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Mi impegnerò affinché il lavoro da lei svolto non vada sprecato, e spero fortemente che le nostre strade possano nuovamente incrociarsi in futuro''.