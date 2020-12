Cantalamessa: la camorra mentre le mani sulle aziende “È solo l’inizio di una terribile catastrofe”.

Il deputato napoletano della Lega, Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione antimafia per il carrocco ha voluto sottolineare che quello della “camorra che mette le mani sulle aziende in crisi è l'epilogo più amaro, eppure prevedibile della crisi da coronavirus. Avevamo ed era stato lanciato l'allarme, ma è servito a poco: il peggio è già realtà. Riciclaggio, interposizione fittizia, le mani sui negozi con saracinesche abbassate: è questo il brutale bilancio della crisi in Campania. Il sistema criminale cittadino ha puntato su volti apparentemente puliti. Prestanome pronti a tutto e che oggi sono la punta dell'iceberg della criminalità a Napoli. Il prefetto di Napoli ha già firmato 80 interdittive antimafia a carico di società sul mercato. Ma la situazione è tale che tutto ciò è solo l'inizio di una terribile catastrofe. Ecco l'ennesimo insuccesso di questo esecutivo".