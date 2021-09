Napoli, Pd in piazza sabato e domenica a sostegno di Manfredi Il segretario Sarracino: "Il partito è cambiato, è più vicino alla gente"

Il Partito Democratico di Napoli ha organizzato per sabato 25 e domenica 26 settembre una grande mobilitazione per le strade e le piazze della città. Dirigenti locali, militanti, iscritti e candidati si confronteranno con i cittadini, in sostegno di Gaetano Manfredi e per presentare il programma per Napoli. Sabato 25 settembre, al gazebo di Via Scarlatti dalle 10:30 e successivamente, dalle 11:30 al gazebo di Via Pigna ci saranno Brando Benifei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, e Franco Roberti, eurodeputato PD.

Domenica 26 settembre al gazebo di Corso Secondigliano dalle 12:30 ci sarà Enzo Amendola, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei. Sempre domenica alle 11: 15 al gazebo di Piazza Santa Caterina a Chiaia il vicesegretario nazionale Peppe Provenzano terrà una breve iniziativa per poi essere, dalle 12:15, al gazebo di Via Scarlatti.

"Il PD Napoli è profondamente cambiato in questi ultimi anni - ha dicharato il segretario metropolitano Marco Sarracino - ci siamo riavvicinati a mondi che da tempo si erano allontanati dalla nostra realtà, e la dimostrazione è nella varietà di nomi provenienti dal mondo delle professioni e delle associazioni presenti nelle nostre liste al comune e nelle municipalità. Il prossimo week end per noi sarà una grande festa, presentare il nostro lavoro, i contenuti programmatici, quanto intendiamo fare per la città, rivedersi in piazza, ascoltare le istanze dei cittadini è il sale della democrazia. Riteniamo che Gaetano Manfredi sia il miglior candidato, ha già dimostrato ampiamente le sue capacità, e sono certo, che saprà ridare alla città quello che merita: vivibilità, lavoro, opportunità, diritti, rigenerazione urbana, visione per il futuro. Napoli tornerà ad esser una grande metropoli europea, i napoletani lo meritano” conclude Sarracino.