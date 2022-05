Città Metropolitana di Napoli, ecco tutte le deleghe assegnate da Manfredi In apertura del consiglio la comunicazione, in tutto 17 deleghe

Città metropolitana, assegnate le deleghe ai consiglieri. Il sindaco gaetano Manfredi in apertura della seduta ordierna del consiglio a Palazzo Matteotti ha comunicato le sue decisioni.

La scelta del vicesindaco è caduta sul dem Giuseppe Cirillo, eletto nella lista "Progressisti e riformisti". Cirillo avrà la delega ai rapporti con il consiglio.

In tutto le deleghe assegnate al gruppo dei "Progressisti e riformisti" (lista Pd-De Luca) sono 7, così come quelle ricevute dalla compagine del sindaco "Napoli metropolitana". Tra i consiglieri con delega dei "Riformisti": Luciano Borrelli (Agenda digitale e Trasporti); Giuseppe Bencivenga (Urbanistica); Antonio Sabino (Patrimonio e Beni comuni); Marco Antonio Del Prete (Bilancio e Finanza locale); Carmine Lo Sapio "Attività produttive, Turismo, Piccole e medie imprese e Artigianato, Sua e Parco nazionale del Vesuvio); Giuseppe Tito (Mare, Coste, Costoni e Monte Faito).

Nel gruppo del sindaco: Dionigi Gaudioso (Viabilità); Giuseppe Sommese (Fondi comunitari e Nazionali per le politiche di coesione); Antonio Caiazza (Piano strategico); Ilaria Abagnale (Programmazione scolastica, Rapporti con le università, Fondazioni Its, Formazione e Pari opportunità); Felice Sorrentino (Lavoro, Personale e Lavori pubblici); Sergio Colella (Sport, Giovani ed Eventi/Statuto e regolamento; Rosario Andreozzi (Ambiente, Tutela biodiversità e Fauna selvatica, Salute e Terzo settore).

Tre le deleghe al M5S, che si è presentato con la lista "Territori in Movimento". Salvatore Cioffi, il consigliere più votato nella tornata elettorale ha ottenuto Edilizia scolastica; Salvatore Flocco Protezione

Pnrr, partecipate, polizia metropolitana, cultura e l’agenzia di sviluppo dell’area nolana. Questa la lista di materie che dovrebbe trattenere per sé il sindaco metropolitano.

Intanto si continua a lavorare per chiudere l’affare Municipalità. Per mercoledì prossimo, 11 maggio, è fissata la camera di consiglio del Tar per la nomina del commissario (sospesa dallo stesso tribunale amministrativo) disposta dal difensore civico Giuseppe Fortunato vista la mancata nomina degli assessori municipali. Manfredi vuole arrivare all’appuntamento con le giunte pronte, entro fine settimana la riunione dei gruppi per la decisione.