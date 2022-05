Torre Annunziata, arriva Conte: "No alla mafia, ricostruiamo la città" L'evento organizzato dal M5S vedrà la partecipazione del leader e molti esponenti del movimento

Si svolgerà domani, venerdì 13 maggio, alle 18,00 presso le Terme Vesuviane in via Guglielmo Marconi 36 a Torre Annunziata l’evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle dal titolo ‘Ricostruiamo Torre Annunziata’. Alla conferenza parteciperà il presidente del M5S Giuseppe Conte. Interverranno anche il vicepresidente pentastellato Michele Gubitosa, il vicepresidente del Gruppo M5S a Montecitorio Luigi Gallo, il senatore Marco Pellegrini capogruppo M5S in commissione Antimafia e Orfeo Mazzella, rappresentante del gruppo territoriale di Torre Annunziata del MoVimento 5 Stelle.

“Il Comune di Torre Annunziata, uno dei più importanti e popolosi della provincia di Napoli - è scritto in una nota degli organizzatori dell’evento -, ha ricevuto due decreti di scioglimento in appena due mesi e mezzo. Il primo, di carattere strettamente politico, fu conseguenza delle dimissioni di massa seguite proprio all'inchiesta che aveva tra gli indagati anche il primo cittadino Vincenzo Ascione. Da metà marzo il Comune di Torre Annunziata è già retto dal commissario prefettizio Antonio D'Acunto”.

“Il MoVimento 5 Stelle - aggiungono - vuole tracciare una linea di demarcazione profonda con il passato e iniziare la fase di ricostruzione di una città che merita di essere gestita da uomini e donne fuori da ogni logica connivente. No alla mafia, no all'imprenditoria collusa e pronti per ridare vita ad una comunità offesa nella loro dignità e nei loro diritti”.