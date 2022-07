Elezioni, il sindaco di Napoli, Manfredi: ci vuole responsabilità, non promesse Preoccupa il clima della campagna elettorale: "Così si alimenta rabbia sociale"

"Ci vuole grande responsabilita'. Non ci possiamo permettere propaganda, promesse che poi non si manterranno perche' questo determina rabbia sociale e in questa fase cosi' difficile abbiamo bisogno di coesione".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della Conferenza dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura, in merito al clima della campagna elettorale. "I sindaci, ancor di piu' quelli delle grandi citta', percepiscono le grandi difficolta' dei cittadini che sono stretti nella morsa dell'inflazione, la difficolta' della crisi energetica, le tante difficolta' che in Italia, soprattutto nel mezzogiorno, sono legate al tema della qualita' dei servizi e del lavoro per le persone", ha sottolineato. Da qui l'auspicio: "E' il momento della responsabilita', quindi mi auguro che la campagna elettorale sia sui contenuti e che dia delle risposte concrete ai cittadini perche' non ci possiamo permettere propaganda, promesse che poi non si manterranno perche' questo determina rabbia sociale". Per Manfredi serve "una politica concreta che risponda alle persone con fatti veri e non con chiacchiere e promesse che restano solo per la campagna elettorale e poi ci troveremo in autunno con le difficolta' quotidiane".