Sergio Fedele (Atex): Cascone candidato alle politiche va sostituito da De Luca Il tavolo permanente dell'accessibilità in Penisola Sorrentina rischia di non insediarsi

Agli inizi di settembre si sarebbe dovuto riunire il tavolo dell'accessibilità in Penisola Sorrentina frutto di un accordo tra le Associazioni imprenditoriali del turismo, in primis l'Atex del settore extralberghiero, il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il Presidente della Commissione Regionale Trasporti Luca Cascone.

L'ufficializzazione che il consigliere Cascone sarà candidato alle elezioni politiche nel collegio uninominale di Eboli-Cilento e quindi sarà impegnato nella campagna elettorale ha suscitato la reazione di Sergio Fedele, presidente di Atex Campania e tra i più attivi ad affrontare le scottanti problematiche della mobilità nell'area sorrentina, che chiede al Presidente Vincenzo De Luca di nominare un altro responsabile competente del settore per non vanificare gli sforzi sin qui compiuti.

Fedele precisa che l'associazione che rappresenta ha una posizione neutrale rispetto alle elezioni politiche "...perchè il nostro compito è di confrontarci con le istituzioni di qualunque schieramento e anchein questa tornata elettorale osserveremo questo dogma associativo".

Per quanto riguarda la decisione di Cascone di candidarsi, Fedele evidenzia "...abbiamo incontrato più volte Cascone, ha lavorato molto bene per i territori del suo collegio, ma malissimo per altri territori come quello della Penisola Sorrentina.

Certo non imputiamo a lui la situazione drammatica dei trasporti e della accessibilità in Penisola. Ma le sue responsabilità sono tante a cominciare da quella di non aver mai voluto accettare la richiesta di istituire un Tavolo Permanente in Regione sulla accessibilità sorrentina".

Secondo Fedele nè Cascone nè la Regione Campania hanno mai affrontato con metodo i problemi della mobilità nella Penisola come richiesto dai rappresentanti della filiera turistica.

"Basti pensare che siamo dovuti arrivare al Prefetto e al Ministro del Turismo per ottenere l'istituzione di questo Tavolo Permanente e che Cascone invece suggeriva unicamente di lasciare le cose come stavano e di affrontare il problema attraverso email a lui indirizzate con proposte e osservazioni. Auguriamo a Cascone un buon risultato elettorale.

Ma nello stesso ,insieme ad altre associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina,chiederemo al Presidente della Regione Campania di indicare un altro rappresentante della Regione al Tavolo che sarà convocato a Settembre dal Prefetto".

Atex chiede a De Luca di "...indicare un rappresentante competente,che non abbia legami stretti con altri territori campani che possano far presupporre possibili conflitti d'interesse politico e che si possa dedicare con il massimo impegno a fare in modo che finalmente, attraverso il Tavolo Permanente si possa cominciare realmente ad affrontare il problema accessibilità Penisola Sorrentina".