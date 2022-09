Emergenza carcere, dieci politici in visita a Poggioreale con il Garante Delegazione di parlamentari e consiglieri regionali nel carcere di Poggioreale, domani alle 14:00

Una delegazione di 10 politici, tra parlamentari e consiglieri regionali, si recherà, domani pomeriggio alle ore 14:00, in visita nella Casa circondariale di Poggioreale, accompagnata dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, e dal Garante di Napoli, Pietro Ioia.

A seguito della visita nell’Istituto di pena, alle ore 15:30, davanti l’ingresso principale del carcere, si svolgerà una conferenza stampa, che avrà ad oggetto riflessioni e proposte sul tema del carcere e della privazione della libertà personale.

Così il Garante campano Ciambriello: «Sono contento che la politica abbia accolto il mio appello e abbia deciso di venire a visitare il carcere più sovraffollato d’Italia. L’idea di organizzare un presidio all’esterno del carcere e, subito dopo la visita dei politici nella struttura penitenziaria, una conferenza stampa nasce dal desiderio di condividere pensieri, riflessioni, esperienze e proposte per contribuire ad un profondo ripensamento del sistema penitenziario. Il carcere non è un luogo senza tempo e senza spazio che non ci riguarda. Il carcere fa parte di noi e continuare ad ignorarlo equivale a rendersi complici di chi pensa che è deve rimanere una discarica sociale, un luogo di contenimento che restituisce serenità alla società. Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma con dignità e nel rispetto della tutela dei diritti inviolabili, primo in assoluto quello alla salute»