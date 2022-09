Di Maio in trattoria imita "Dirty Dancing": "Staff coinvolgente" Tanti commenti sui social, ma il ristorante spiega: "Siamo apolitici, schierati solo con Napoli"

"Il Patrick Swayze della politica italiana è passato a trovarci". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram la trattoria 'Da Nennella', pubblicando il video del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, durante la pausa-pranzo ristorante dagli appuntamenti elettorali nella storico napoletano, viene sollevato in aria dai camerieri sulle note Di'Dirty dancing' come nella celebre 'presa' del volo dell'angelo fatta dai protagonisti del film, Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il piccolo show è stato commentato nel pomeriggio dallo stesso Di Maio , ospite della trasmissione Tagadà su La7: "Immagino conosciate tutti il ??ristorante Nennella. Diciamo che ha uno staff Di persone che coinvolge...", ha detto il leader Di Impegno civico. Mentre il popolare locale nei commenti al video ha messo le mani avanti: "Prima che arrivino commenti contro il Ministro o la sua parte politica, specifichiamo che siamo una trattoria e non siamo schierati politicamente, siamo schierati solo con il Napoli".