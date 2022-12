Uomo chiuso in un cassonetto: "Quelli non sono bulli, ma criminali" Il vice capogruppo di Fdi alla Camera Antoniozzi: "Mi auguro che i responsabili vengano trovati"

"I ragazzi napoletani ripresi nel video su Tik Tok mentre buttano un uomo nel cassonetto non sono bulli ma criminali e come tali vanno trattati". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Mi auguro che Polizia e Procura individuino subito queste persone che meritano una sanzione penale esemplare - dice Antoniozzi - sia perché compiono vari reati legati alla violenza, sia per il vergognoso messaggio che danno alla società. L'uso dei social amplifica gesti così osceni verso i quali non può esserci alcuna tolleranza".