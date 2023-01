Scontro sui clochard, l'appello di PER: "Fate tutti un passo indietro" Il presidente dell'associazione politica: "I fragili non vanno messi in mezzo a diatribe verbali"

"Ci eravamo promessi di non intervenire sulla recente polemica tra l'assessore alle Politiche sociali di Napoli e le associazioni di volontariato sul tema dell'assistenza alle persone senza dimora. La nostra posizione è semplice e nitida: il volontariato è l'unica insostituibile risorsa in una città che non ha e non riesce a darsi servizi pubblici dignitosi".

Così in una nota l'associazione PER Napoli presieduta da Nicola Campanile, che interviene con nel dibattito in corso tra l'assessorato al welfre e le associazioni di volontariato della città sui metodi di aiuto alle persone senza fissa dimora.

"Gli amministratori pubblici di turno dovrebbero ringraziare ed evitare accuse a chi dona tempo e cuore agli "invisibili" - continua la nota - ma avremmo preferito non intervenire perché i fragili della società non vanno messi in mezzo a diatribe verbali.Tuttavia, ora che la polemica ha superato i limiti di guardia, come rete politica lanciamo un appello perché si faccia un passo indietro, per rispetto delle persone che sono in strada in condizione di sofferenza e dei tanti giovani e giovanissimi volontari che ancora una volta trovano nelle parole degli adulti una controtestimonianza. La politica è anche darsi un limite".