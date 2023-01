Autonomia, De Luca: "Sciogliere i nodi o faremo opposizione durissima" Il governatore all'iniziativa "Resto il sud" organizzata da Invitalia e Gambero Rosso a Napoli

"Ci sono dei nodi che non sono stati sciolti e devono essere sciolti, altrimenti ci sarà da parte nostra un'opposizione durissima a questa ipotesi di autonomia differenziata. Detto con molto franchezza credo che stiano premendo a livello nazionale in vista delle elezioni in Lombardia, quindi facciamo passare questa scadenza e ragioniamo. Quello che è inaccettabile è sostenere che l'autonomia possa andare avanti a costo zero per le finanze pubbliche, questa è una presa in giro. Noi dobbiamo fare attenzione a non dividere il sistema scolastico e sanitario a livello regionale. Questi sono i pericoli che dobbiamo sventare". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un evento a Napoli "Resto al Sud - Il Mezzogiorno bello e buono" di Gambero Rosso sulle aziende enogastronomiche finanziate con la misura gestita da Invitalia.