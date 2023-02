Schlein segretaria Pd, Manfredi: "Ora rilanciamo il campo largo" Il sindaco di Napoli, eletto con l'alleanza giallo rossam auspica nuovo dialogo tra progressisti

"Auguri di buon lavoro ad Elly Schlein e al Partito Democratico. Adesso la sfida è mettere in movimento una grande comunità riformatrice e progressista. Un nuovo progetto inclusivo e innovativo per ridurre i divari e rafforzare la crescita con l'obiettivo di ricostruire il campo largo" . In un tweet il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rivolge i suoi auguri alla nuova segretaria nazionale del Pd".

La vittoria a sorpresa di Elly Schlein alla segreteria del Pd e la ventata di rinnovamento che ha portato apre un caso Campania. La nuova segretaria del Partito democratico ha vinto a Napoli, come già era avvenuto per il voto dei circoli, e ha conquistato Caserta città, e Avellino città, ma a livello regionale è dietro a Stefano Bonaccini che si impone nel dato aggregato del capoluogo e della provincia.

Per il capoluogo già ieri sera nel comitato di Elly Schlein si è annunciata la vittoria con la deputata avanti con una percentuale del 53 per cento.

A questo punto, al netto di quello che accadrà all'interno, l’iniziativa politica del Pd sarà cruciale per dare linfa al partito, per posizionare i democratici al centro di una coalizione che c’è e non c’è, e che è quella che virtualmente va dal M5s al Terzo polo.