Il Partito socialdemocratico torna in consiglio comunale a Napoli con Simeone Il Consigliere di maggioranza passa nel gruppo misto: "Orgoglioso di rappresentare una storia antica

Questa mattina nel corso della seduta di Consiglio comunale a Napoli, è stato ufficializzato il Gruppo PSDI -Partito Socialdemocratico Italiano. A rappresentarlo è ancora una volta un Simenone. Dopo molti anni infatti il PSDI è tornato ad avere un esponente in assise: Nino Simeone, figlio di Carmine che per 40 anni è stato "il socialdemocratico" del consiglio comunale capoluogo.

"Dopo tanti anni, il PSDI torna ad avere rappresentanza, oltre che nel panorama politico nazionale, anche nella città di Napoli, la terza città d’Italia e capitale del Mezzogiorno" ha dichiarato il consigliere Presidente della Commissione Infrastrutture, rieletto nel 2021 con la lista 'Napoli Libera' . Nino Simeone è stato di recente nominato componente della segreteria nazionale e coordinatore del Partito Socialista Democratico della Campania, e ora ha comunicato la sua appartenenza al Gruppo Misto - PSDI Socialdemocrazia.

"Sono particolarmente orgoglioso di essere stato proprio io a riportarlo nell’Assemblea cittadina, perché questa era una promessa fatta a mio padre, alla mia famiglia e ai tantissimi compagni e compagne che mi supportano e sopportano ormai da anni - continua Simeone - E’ stata una scelta dettata dal cuore e, posso assicurarlo, meno “comoda” rispetto ad altre opportunità che mi erano state prospettate e che mi avrebbero garantito senza grandi sforzi, probabilmente, un posto al sole. Sarà sicuramente una sfida molto impegnativa, ma spero davvero di riuscire in questa impresa. Tanti, tantissimi compagni socialisti, ex comunisti, uomini e donne di estrazione democratica di sinistra, non si riconoscono in nessuno dei Partiti e Movimenti presenti nel panorama politico odierno e il Partito Socialdemocratico, umilmente, potrebbe tornare ad essere la loro casa, anche se soltanto a livello locale. Il PSDI ha una storia antica e, come diceva Carlo Levi, "Il futuro ha un cuore antico". Io sono d'accordo con lui!".