Teatro San Carlo, De Luca: "La Corte dei conti verifichi i bilanci" L'affondo del Governatore durante l'udienza per la parificazione del rendiconto generale

"Noi non abbiamo approvato il bilancio di previsione degli ultimi due esercizi del teatro San Carlo. Non abbiamo avuto riscontri di rigore, perciò non abbiamo approvato gli ultimi due esercizi, avendo ritenuto che ci fosse un falso in bilancio. Affidiamo a voi la verifica sugli atti". È quanto ha detto, intervenendo durante l'udienza per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2022, il governatore campano Vincenzo De Luca.

"Non abbiamo riscontrato attenzione né da parte dei revisori dei conti - ha aggiunto De Luca - né da parte dei ministeri della Cultura o dell'Economia. In questo Paese anche le verifiche di bilancio si fanno 'a la carte'. Riterremo utile che anche altre istituzioni adottassero il criterio del rigore spartano, adottato dalla Regione Campania. Attenderemo che organi di controllo ci dicano se dobbiamo procedere o no, ma noi manterremo questa linea. Se dobbiamo avere gestioni tipo bottega privata non siamo d'accordo e manterremo la nostra linea"