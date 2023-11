Nappi: De Luca racconti la verità su tragedia liste di attesa in Campania Sanità. L'attacco del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.

“Ma come, non avevamo le liste d’attesa più corte d’Italia? De Luca, cosa è successo? Il presidente della Regione racconti la verità, non aspetti di essere sbugiardato nel momento in cui emergeranno i dati che si ostina a tenere segreti, per poi giustificare la tragedia che i campani conoscono bene e di cui portano i segni sulla loro pelle da anni”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.