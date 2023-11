Napoli, il consigliere Palumbo aderisce a "Popolari, Europeisti e Riformatori" "Ho sempre sostenuto la necessità di lavorare per dar vita ad un terzo polo"

"Da tempo sostengo che vi è la necessità di una politica più vicina alle famiglie, ai territori, ai lavoratori, alle scuole. Non si può più attendere, è il Paese a chiedere un cambio di passo sui temi particolarmente sensibili che tuttavia non sono trattati con l'attenzione meritata". Così il consigliere comunale di Napoli Rosario Palumbo eletto con la lista Per le persone e la comunità a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi annuncia l'adesione all'associaione “Popolari, Europeisti e Riformatori”

"Ho sempre sostenuto la necessità di lavorare per dar vita ad un terzo polo capace di differenziarsi nel metodo e nella visione del paese - continua Palumbo - Per questo ho deciso di aderire a “Popolari, Europeisti e Riformatori” e ringrazio l'Onorevole già Ministro Elena Bonetti e l'Onorevole Ettore Rosato per la fiducia e la stima. Insieme all'Associazione porteremo avanti proposte realizzabili attraverso un rapporto diretto con la cittadinanza. Sarà un impegno personale riportare la parola territorio all'interno e all'esterno dell'agenda Politica nazionale ed europea".