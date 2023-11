Comune sciolto per camorra, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso Primo round per l'ex sindaco Cimmino. Martusciello: un passo verso la verità

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni mafiose. Un provvedimento che portò alla chiusura anticipata dell’esperienza amministrativa del sindaco Gaetano Cimmino.

“La sentenza del Consiglio di Stato è importante perché consente di mettere una prima pietra per ricostruire la verità”: così il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, per il quale l’errore non è della magistratura, ma della norma che andrebbe riscritta.

Secondo la guida degli azzurri in Campania “per Cimmino la strada è appena cominciata, ma finalmente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel”, ha concluso Martusciello.