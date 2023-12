Azione, Bonetti e Rosato hanno presentato PER a Napoli Rosato: Vogliamo costruire un grande partito plurale

"Lasciatemi partire con chiarezza di cuore e di testa: non ci accontentiamo e non ci accontenteremo delle piccole cose, perché noi le cose vogliamo tornare a farle grandi, e questa sala è il segno che qui a Napoli le cose si fanno grandi e in grande"- Lo ha affermato Elena Bonetti a Napoli davanti a una sala gremita, oltre 400 i presenti, per il lancio di PER - Popolari Europeisti Riformatori in Campania. Nell'associazione fondata dall'ex ministra con Ettore Rosato, il consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane e l'assessora alla I Municipalità di Napoli Barbara Preziosi e diversi amministratori dei comuni campani.

"Quello che è emerso oggi - ha aggiunto Bonetti - è che la politica ha un compito grande: deve smetterla di limitarsi a fare il commento di se stessa e tornare a far accadere le cose e farlo bene". "Qui oggi davvero tante persone - ha detto Ettore Rosato - e amici entusiasti, che hanno voglia di mettersi in gioco e fare politica. Senza promesse e senza voglia di litigare ogni giorno: elettori moderati, che vogliono le riforme e vogliono risultati. Noi ci siamo per fare questo. Con Azione stiamo collaborando molto bene alla proposta politica verso le elezioni, e ancor di più all'obiettivo di costruire un grande partito plurale. Lo spazio c'è".