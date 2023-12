Manfredi al giro di boa, Bassolino: "Nessun cambiamento, la città non lo aiuta" L'ex sindaco: Da ambienti ufficiali città c'è un impressionante conformismo

Un giudizio severo, critico, ma mai demolitore. L'ex sindaco Antonio Bassolino traccia un breve bilancio dei primi due anni di amministrazione Manfredi a Napoli al termine della seduta consiliare durante la quale l'aula è chiamata a discutere numerose delibere di variazione di bilancio che vanno approvate entro la fine dell'anno.

"Ci vuole un cambio di passo che in questi due anni non c'è stato. Il mio augurio è che, dopo questi giorni di fine anno, siano in primo luogo il sindaco, la Giunta, l'amministrazione e anche il Consiglio comunale a fare un doveroso esame della situazione vero e sincero guardando avanti ma senza nascondersi le cose e senza fingere, come tanti ambienti ufficiali fanno, che le cose vadano bene quando invece sono tante le problematiche a cui guardare con uno spirito critico".

Bassolino è stato critico anche rispetto "ad alcuni ambienti ufficiali della città che - ha detto - mostrano un conformismo impressionante che non aiuta l'amministrazione che invece va aiutata con un giusto e positivo spirito critico".