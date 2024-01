Battistoni: "Straordinario week end di congressi: Forza Italia è forte" "Più forte è il nostro partito, più forte è la Campania"

“Si è concluso questa mattina a Castellammare di Stabia il Congresso di Forza Italia, da me presieduto, per Napoli Provincia con la conferma all’unanimità della Collega Annarita Patriarca nel ruolo di Coordinatrice Provinciale” Così in una nota il Responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia, l’onorevole Francesco Battistoni.

“La stagione congressuale - aggiunge - sta dimostrando che, attraverso il confronto di idee e la collaborazione interna, il nostro legame con i territori si rafforza ulteriormente. Anche in Provincia di Napoli, come nel resto d’Italia, il partito è vivo e pronto a crescere ancora, anche grazie all’ottimo lavoro svolto da Annarita che ora proseguirà sul territorio”.

“Continua con entusiasmo la nostra road map che ci porterà al Congresso nazionale del 23 e 24 febbraio” continua Battistoni.

“Sotto la guida del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, il partito cresce nei sondaggi, è forte e coeso, capace di includere idee e forze sociali, aperto e democratico. In Campania abbiamo parlato direttamente ai cittadini e ai loro problemi, perché più forte è Forza Italia, più forte è la Campania” conclude Battistoni.