Martusciello (FI): "Bus di napoletani partito per votare in Abruzzo" "Tanti napoletani residenti a Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo"

E' partito questa mattina da Napoli un bus con a bordo napoletani residenti in Abruzzo. Ad accompagnarli il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania , Fulvio Martusciello e il senatore Francesco Silvestro. "Ci sono tanti napoletani che risiedono in provincia dell'Aquila, tra Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo - ha detto Martusciello - tanti amici che ci hanno chiesto di andare insieme ai seggi. Così è nata l'idea di fare un bus. Votiamo insieme e vinceremo insieme".