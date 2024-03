De Luca: "Pronti a combattere per la Campania e i nostri figli, oltre i partiti" Monito da Pozzuoli da parte del governatore

"Pronti a combattere per la Campania, per i nostri figli e le imprese. Sarete chiamati presto a fare delle scelte di libertà".

Ad affermarlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando a Pozzuoli il suo libro "Nonostante il Pd". "Il destino della Campania, deve essere deciso a Napoli, non a Roma. Ma decidere innanzitutto se essere uomini liberi o no: la libertà costa, se dobbiamo difendere i territori può essere necessario fare scelte difficili, di libertà, al di là delle bandiere. I partiti che vogliono sostenerci sono i benvenuti: chi non ci sta vada al diavolo tranquillamente."

Dichiarazioni che lasciano intendere la volontà di De Luca di ricandidarsi e non sono mancata nuove frecciae ai Dem,

"Il rinnovamento del partito è una grande truffa mediatica, tutti quelli che hanno governato il Pd negli ultimi dieci anni sostengono la Schlein, dietro di lei ci sono tutti i capicorrente che hanno la responsabilità di aver portato al governo la destra.

Basterebbe solo questo dato per mandare a casa tutti quanti". E sul Governo Meloni: "Si tratta di un Governo di squinternati, con un misto di arroganza e incompetenza."