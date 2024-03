Muscarà: "Bello lo spot sulla Campania ma c'è da fare una riflessione" "Mostriamo al mondo quelle bellezze su cui i campani non hanno diritti"

"Lo spot Campania Divina con Alessandro Gassman, è certamente una bella trovata pubblicitaria per la nostra Regione, finalmente ci stiamo mettendo sul livello comunicativo al passo con i tempi come spesso fanno altre regioni, magari però avessimo quelle spiagge che si ammirano nel video, libere e dove i cittadini possano contemplare il panorama seduti sulla propria “seggiulella” – ha dichiarato in una nota la consigliera indipendente Maria Muscarà -. La Campania ha il record italiano di spiagge in concessione, Napoli non ha spiagge libere, mi verrebbe da dire quasi che la città di Napoli non abbia proprio spiagge.

Che la Campania sia una delle Regioni più belle d’Italia è un dato di fatto, ma che mostrare tutto questo al mondo, quando i cittadini campani non hanno diritti e opportunità nel poterne godere gratuitamente o con delle convenzioni per tali beni è ipocrita, come al solito” - conclude Muscarà!