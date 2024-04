Fitto a Napoli per un convegno, c'è anche De Luca ma non si salutano Faccia a faccia per la prima volta dopo accuse e denunce tra governatore e Ministro

Incontro, per il momento, senza confronto, saluti o strette di mano tra il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dopo la lunga polemica a distanza andata avanti in questi mesi sul tema dello sblocco delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, i due si sono ritrovati a pochi metri di distanza a Napoli dove questa mattina, a Gallerie d'Italia, è iniziato l'evento "Agenda Sud 2030 - Dove l'Europa incontra il Mediterraneo". Previsto l'intervento del ministro, non era invece annunciata la partecipazione del governatore che siede in prima fila a pochi metri dal palco.

De Luca è arrivato circa 20 minuti prima di Fitto che, al suo ingresso in sala, non ha incrociato lo sguardo del presidente della Regione e ha tirato dritto per andare a sedere al posto che gli era stato assegnato.

Il saluto di Fitto al presidente della Regione

"Un saluto a tutti i presenti, alle autorità, al presidente della Regione". È iniziato così l'intervento del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

Poi c'è stata la stretta di mano tra il ministro e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine dell'intervento del ministro al convegno. Lasciando la sala il ministro Fitto si è avvicinato alla prima fila dove è seduto De Luca e i due si sono stretti la mano. Fitto si è poi allontanato.