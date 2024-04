Forza Italia: "Bilancio fantascientifico per l’amministrazione Manfredi" La denuncia: "Le inefficienze sono presenti in tutti i comparti"

"Nel bilancio votato dalla maggioranza di centro sinistra, Forza Italia ne ha dimostrato fino a notte fonda i limiti e le incongruenze. Mentre l’assessore Baretta parlava di fantascienza, è toccato a noi far tornare con i piedi per terra questa amministrazione."

E' quanto scrivono in una nota i consiglieri di Forza Italia Napoli Salvatore Guangi e Iris Savastano:

"Le inefficienze sono presenti in tutti i comparti: dalle graduatorie ferme per ANM ai lavoratori a casa delle Terme di Agnano, dai fondi della tassa di soggiorno mal spesi alle mancate alienazioni del patrimonio. La sinistra si compiace sorridendo in aula e il resto della città piange! Dov’è il fondo per la manutenzione degli alloggi popolari? Dove sono gli incrementi di unità nella polizia municipale e turistica? (Si definiscono una destinazione turistica ed hanno solo 8 unità di polizia che si occupa di controllare il comparto). Dove sono i programmi di miglioramento della sicurezza? Dov’è la programmazione turistica, e soprattutto dove il cambio di passo nei trasporti? Potremmo continuare per ore. Esultano per un bilancio portato a casa nel quale abbiamo sollevato perplessità, oltre che politiche, tecniche! Forza Italia ha presentato oltre 700 odg per migliorare la qualità operativa di questo bilancio, parlando di fatti concreti. Chiedevamo manutenzione di strade e marciapiedi che non si fa da decenni su arterie principali e di grande scorrimento, potenziamento dell’illuminazione, istallazione di dossi, paletti per evitare parcheggi selvaggi, scivoli per disabili e segnaletica per alcune delle vie più trafficate di Napoli, dal centro alle periferie. Ci hanno risposto picche. Convinti che il loro fosse un prodotto buono e completo. Non è così. Questa sinistra crede di avere tutte le risposte. Non è così. Dimostreremo come abbiamo sempre fatto in questi anni i limiti dell’azione amministrativa della Giunta Manfredi. Napoli merita di meglio"