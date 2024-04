Simeone: "Salernitana in B, perché stadio nuovo con fondi regionali senza la A?" "Non mi risulta che altre città capoluogo abbiamo stadi nuovi"

"La domanda nasce spontanea: adesso che la Salernitana se n'è tornata in serie B (e ci dispiace assai), come si potrà mai costituire uno stadio nuovo a Salerno, utilizzando fondi regionali, senza essere supportati da motivazioni plausibili come la militanza nella massima serie?": è la considerazione di Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio Comunale di Napoli. "E senza tenere, invece, in considerazione il fatto che ci sono altre città capoluogo della provincia, campana e non, che adesso militano nello stesso campionato "minore" e che sono seriamente proiettate al futuro, come lo sono l'Avellino calcio, il Benevento, la Casertana, la Juve Stabia, la Turris, la Cavese, il Giugliano, la Nocerina, il Savoia, la Scafatese il Sorrento etc... che non mi risulta abbiano stadi nuovi?".