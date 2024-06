Ente Idrico Campano, Luca Mascolo: "Un augurio a tutti gli eletti" Un messaggio rivolto ai parlamentari europei, sindaci e consiglieri comunali"

"Rivolgo le mie più sentite congratulazioni a tutti i parlamentari europei neo eletti, ai quali auguro di rappresentare sempre al meglio il nostro paese in Europa affrontando con competenza e passione le sfide importanti che attendono l’Italia e l’Ue nel prossimo futuro.

Complimenti anche a tutti i sindaci e i consiglieri comunali appena eletti con le amministrative, in particolare nei comuni della Campania.

Sono certo che con loro ci sarà piena sinergia per portare avanti progetti e iniziative per la tutela della risorsa idrica e per il potenziamento del servizio idrico integrato sui nostri territori”.

Così Luca Mascolo, presidente dell’ente idrico campano, all’esito della tornata elettorale che si è svolta l’8 e il 9 giugno 2024 per il parlamento europeo e gli amministratori locali in Campania.